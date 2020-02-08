Росія не надасть Білорусі знижок на нафту та газ

Росія й Білорусь домовилися про постачання російського газу Мінську протягом всього 2020 року на умовах 2019 року.

Джерело: заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак за підсумками переговорів президентів РФ і Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс

Пряма мова: "Ми домовилися зберегти умови поставок газу по 2019 року і будемо діяти в цьому ключі. Ця умова поширюється на весь 2020 рік".

Деталі: Козак також повідомив, що Росія продовжить поставки нафти до Білорусі на комерційних умовах і не може надавати знижок.

Він підтвердив, що "переговори продовжаться на колишній комерційній основі".

Пряма мова Козака: "Була запитна позиція білоруської сторони про надання знижок. Якщо це робити, то нам необхідно було б вводити державне регулювання нафтового ринку, що ми зробити не зможемо. Ми не можемо постійно міняти правила і ставити в незрозуміле становище наші нафтові компанії".

Довідка: У 2019 році Росія поставляла Білорусії газ за ціною $127 за тисячу кубометрів. Ця ціна була продовжена тільки на перші два місяці 2020 року.

Нагадуємо:

"Білоруська нафтова компанія" (БНК) купила партію норвезької нафти Johan Sverdrup обсягом 80 тисяч тонн.

3 січня Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) Білорусі.

Білорусь напередодні Нового року не змогла укласти контракти про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року.

31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко за результатами трьох телефоннних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим домовився про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

Як повідомляли ЗМІ, Путін і Лукашенко погодили ряд документів, зміст яких не розголошується. Повідомлялося, що мова йде про поглиблення співпраці в рамках Союзної держави. Білоруська опозиція побоюється, що мова може йти про підпорядкування Мінська Москві аж до відмови Білорусі від суверенітету.

Як Путін, так і Лукашенко заперечують, що мова йде про втрату Білоруссю суверенітету. При цьому сторони нерідко обмінюються різкими заявами.

Міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що фінальні домовленості щодо поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують три групи питань - про податки, нафту і газ.

4 січня "Білнафохім" повідомив про домовленість з російською компанією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Водночас уряд Білорусі заявляв, що вивчаються всі можливі варіанти альтернативних поставок.

Українська правда