CБУ зафіксувала неякісне техобслуговування літаків української авіакомпаній
Служба безпеки викрила неякісне виконання ремонтних робіт організацією з техобслуговування в Міжнародних аеропортах "Одеса" та "Київ" пасажирських літаків однієї з українських авіакомпаній, який міг призвести до людських жертв.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Оперативники спецслужби зафіксували фальсифіковану документацію щодо проведення ремонтних робіт літаків.
Подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень могло призвести до виникнення позаштатних ситуацій, у тому числі катастроф з людськими жертвами.
Посадовця авіапідприємства відповідального за технічне обслуговування літаків рішенням суду визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу. (Службове підроблення)
Компанії-експлуатанту скасовано відповідні дозволи на виконання авіаційних пасажирських перевезень, а повітряним суднам - сертифікати льотної придатності.
Економічна правда
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