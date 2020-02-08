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CБУ зафіксувала неякісне техобслуговування літаків української авіакомпаній

Субота, 8 лютого 2020, 15:32
 

Служба безпеки викрила неякісне виконання ремонтних робіт організацією з техобслуговування в Міжнародних аеропортах "Одеса" та "Київ" пасажирських літаків однієї з українських авіакомпаній, який міг призвести до людських жертв.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Оперативники спецслужби зафіксували фальсифіковану документацію щодо проведення ремонтних робіт літаків.

Подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень могло призвести до виникнення позаштатних ситуацій, у тому числі катастроф з людськими жертвами.

Посадовця авіапідприємства відповідального за технічне обслуговування літаків рішенням суду визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу. (Службове підроблення)

Компанії-експлуатанту скасовано відповідні дозволи на виконання авіаційних пасажирських перевезень, а повітряним суднам - сертифікати льотної придатності.

Економічна правда



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СБУ аеропорт

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