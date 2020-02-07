Перший заступник директора-розпорядника МВФ йде з посади

Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон залишить посаду у кінці лютого " у контексті змін, які вноситиме до керівної команди" очільниця МВФ Кристаліна Георгієва.

Про це повідомляє прес-служба МВФ.

Зазначається, що Ліптон працював на посаді першого заступника директора-розпорядника МВФ з вересня 2011 року.

Його профіль роботи у фонді, зокрема, охоплював стратегію, розробку політики та програми кредитування.

"Кристаліна Георгієва подякувала Ліптону за його "інтелектуальне лідерство та інноваційну думку", - йдеться у повідомленні.

"Я вірю в роботу Фонду. Для мене було честю працювати тут, спочатку протягом восьми років на початку моєї професійної кар’єри в 1981 році, а потім як перший заступник директора-розпорядника з 2011 року", - сказав Ліптон.

Американець Девід Ліптон розпочав свою кар'єру економістом в МВФ і протягом 8 років працював над питаннями економічної стабілізації в країнах, що розвиваються, та в бідних країнах. З 1989 по 1992 рік він співпрацював з професором Джефрі Саксом, потім - з Гарвардським університетом.

Також працював економічним радником урядів Росії, Польщі та Словенії під час переходу до капіталізму.

У 1993-1998 роках працював у Мінфіні США.

Зазначається, що пошуки наступника Ліптона в МВФ "розпочнуться незабаром".

Економічна правда