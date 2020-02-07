ЄБРР надасть 15 мільйонів євро для "Піреус Банк Україна"

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 15 мільйонів євро "Піреус Банку Україна" для розширення кредитування малих і середніх підприємств.

Про повідомили в прес-службі ЄБРР, передає Укрінформ.

"ЄБРР і "Піреус Банк Україна" (ПБУ) підтримують розвиток українських малих і середніх підприємств (МСП), пропонуючи нові фінансові продукти, що допоможуть знизити проєктні та валютні ризики", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пакет фінансування, організований ЄБРР для "Піреус Банку Україна", включає кредит у гривні на суму до 5 млн дол. для кредитування МСП і фінансування в розмірі 10 млн євро у рамках Програми розподілу ризиків (ПРР) ЄБРР, за якою ЄБРР братиме на себе частину ризиків за окремими кредитами, які ПБУ надаватиме українським компаніям.

Кошти за Програмою розподілу ризиків допоможуть збільшити розмір та строки погашення кредитів для МСП по всій країні, пояснили в прес-службі.

Як повідомлялось, комерційний банк середнього розміру "Піреус Банк Україна" є 100% дочірнім банком грецької "Піреус Груп" і надає послуги корпоративним клієнтам, малому бізнесу та фізичним особам через мережу з 18 відділень по всій країні.

Нагадуємо, Європейський банк реконструкції та розвитку має намір надати 60 млн доларів довгострокового кредиту Fozzy Group для оновлення і розширення продуктових мереж "Фора" і "Сільпо".