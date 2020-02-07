АМКУ зобов'язав Мінінфраструктури перерахувати портові збори
Антимонопольний комітет виявив, що Мінінфраструктури затвердило ставки портових зборів за відсутності відповідної методики і без відповідного економічного обґрунтування.
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
Зазначається, що Комітет дослідив це питання за заявою ТОВ "СП "Нібулон".
"За законом розміри портових зборів – корабельного, причального, канального та інших – мають встановлюватись для кожного морського порту відповідно до затвердженої методики, а кошти від цих зборів спрямовуються виключно за цільовим призначенням – для фінансування утримання відповідних споруд", - йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що АМКУ визнав дії Мінінфраструкутри з встановлення розмірів ставок портових зборів порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних дій органу влади, які можуть призвести до спотворення конкуренції.
Також АМКУ зобов’язав міністерство протягом 4 місяців розробити та затвердити прозору і недискримінаційну методику розрахунку розмірів ставок портових зборів.
Економічна правда
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