АМКУ зобов'язав Мінінфраструктури перерахувати портові збори

Антимонопольний комітет виявив, що Мінінфраструктури затвердило ставки портових зборів за відсутності відповідної методики і без відповідного економічного обґрунтування.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Зазначається, що Комітет дослідив це питання за заявою ТОВ "СП "Нібулон".

"За законом розміри портових зборів – корабельного, причального, канального та інших – мають встановлюватись для кожного морського порту відповідно до затвердженої методики, а кошти від цих зборів спрямовуються виключно за цільовим призначенням – для фінансування утримання відповідних споруд", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що АМКУ визнав дії Мінінфраструкутри з встановлення розмірів ставок портових зборів порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних дій органу влади, які можуть призвести до спотворення конкуренції.

Також АМКУ зобов’язав міністерство протягом 4 місяців розробити та затвердити прозору і недискримінаційну методику розрахунку розмірів ставок портових зборів.

Економічна правда