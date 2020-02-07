Долар по 27 гривень: У НБУ порахували, як на економіку вплинув би фіксований курс

Якби у 2019 році курс долара зафіксували на рівні 27 гривень, то економіка України росла б швидше, проте вищою була б і інфляція.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень 2020 року.

Зокрема, якби курс долара зафіксували б на рівні 27 гривень за долар у квітні 2019 року, то темпи росту ВВП пришвидшилися б, але набагато вищим був би рівень інфялції.

"За такого сценарію реальний ВВП зростав би швидше, але всього на 0,1 відсоткового пункта та 0,3 відсоткового пункта у 2019 та 2020 роках через тимчасові переваги для експортного сектору.

Однак переваги для зростання швидко б вичерпалися, а в довгостроковому періоді економіка зазнала б втрат", - підкреслили в НБУ.

Також підкреслюється, що через вищу інфляцію НБУ не зміг би знизити розмір облікової ставки (зараз - 11%).