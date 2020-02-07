Аеропорт "Бориспіль" доплатив до держбюджету 260 мільйонів по заборгованим "дивідендам"

Офіс Генерального прокурора забезпечив відшкодування до державного бюджету 263 мільйона гривень податку аеропорта "Бориспіль".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За версією слідства, службові особи "Борисполя", в порушення постанови Кабміну, застосували невірний норматив відрахування частини доходу, розрахувавши його за ставкою в 40%, а не 90%.

Повідомляється, що досудове розслідування здійснює управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

Нагадуємо:

Кабмін із 1 січня 2019 року підвищив до 90% з 75% частку прибутку, яку мають перераховувати до бюджету державні підприємства та їхні об'єднання.

20 січня повідомлялось, що Міністерство розвитку економіки пропонує зобов'язати підприємства з державною часткою спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку за 2019 рік, тоді як норматив, встановлений для розподілу прибутку за 2018 рік, становить 90%.