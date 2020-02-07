Всі розділи
Укр / Рус

Аеропорт "Бориспіль" доплатив до держбюджету 260 мільйонів по заборгованим "дивідендам"

П'ятниця, 7 лютого 2020, 13:44
 

Офіс Генерального прокурора забезпечив відшкодування до державного бюджету 263 мільйона гривень податку аеропорта "Бориспіль".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За версією слідства, службові особи "Борисполя", в порушення постанови Кабміну, застосували невірний норматив відрахування частини доходу, розрахувавши його за ставкою в 40%, а не 90%.

Повідомляється, що досудове розслідування здійснює управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

Нагадуємо:

Кабмін із 1 січня 2019 року підвищив до 90% з 75% частку прибутку, яку мають перераховувати до бюджету державні підприємства та їхні об'єднання.

20 січня повідомлялось, що Міністерство розвитку економіки пропонує зобов'язати підприємства з державною часткою спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку за 2019 рік, тоді як норматив, встановлений для розподілу прибутку за 2018 рік, становить 90%.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!