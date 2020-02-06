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Китайські компанії планують створити конкурента Google Play — ЗМІ

Четвер, 6 лютого 2020, 20:10
 

Китайські компанії Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo та Vivo об'єднують зусилля для створення конкурента Google Play - платформи для виробників ігрового, музичного, кіно- і телеконтенту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що компанії об'єднаються в Глобальний альянс розробників послуг. 

За словами джерел видання, Альянс планували запустити у березні, але не ясно, як на це вплине епідемія коронавірусу у Китаї.

На прототипі сайту GDSA повідомляється, що спочатку платформа буде охоплювати дев'ять регіонів, включно з Індією, Індонезією і РФ.

"За допомогою альянсу компанії зможуть використовувати свої переваги в різних регіонах: у Xiaomi сильна база користувачів в Індії, у Vivo та Oppo в Південно-Східній Азії, а у Huawei - в Європі" - заявила віце-президент мобільного напряму аналітичної фірми Canalys Ніколь Пен.

Усі 4 компанії відмовились коментувати виданню цю інформацію. Google також не відповів на запит щодо коментарів.

Зазначається, що за підсумками 2019 року Google заробив 8,8 млрд доларів в глобальному масштабі в магазині Play. Також компанія отримує близько 30% комісійних від продажу фільмів, книг і додатків.

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