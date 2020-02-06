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Дубілет: Я обов'язково повернуся у бізнес

Четвер, 6 лютого 2020, 19:20
 

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що після роботи в уряді обов'язково повернеться в бізнес.

Про це він сказав в ефірі hromadske.

Дубілета запитали, скільки років він планує бути при владі, чи Кабмін - це та робота, де можна розвиватися, і чи допускає він, що повернеться у бізнес.

"Я обов'язково повернуся у бізнес. Я не знаю коли. Те, що ця робота розвиває, то це 100%. Просто той обсяг інформації, яку я дізнаюся для себе щодня - це просто щось неймовірне. Це в принципі одна з тих причин, чому я сюди пішов", - заявив Дубілет.

"Раніше я не здогадувався про такі речі, як реформа освіти, медична реформа або якісь інші питання. Було розуміння на рівні публікацій у ЗМІ. А зараз, коли я в усе це занурений з середини, особливо на моїй посаді, коли я досить тісно працюю з кожним міністерством.

Тому в мене зараз темп саморозвитку дуже такий значний. Це мені дуже подобається", - додав він.

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Дубілет Кабмін бізнес

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