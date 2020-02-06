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Уряд вдосконалив реєстрацію земельних ділянок, рівень відмов скоротиться до 4% — Гончарук

Четвер, 6 лютого 2020, 18:59
 

Запрацювала безкоштовна функція перевірки обмінних XML-файлів, необхідних для реєстрації земельних ділянок, рівень відмов у реєстрації скоротиться до 4%.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Олексій Гончарук через Telegram-канал.

"Відтепер, якщо ви подаєте документи для реєстрації земельної ділянки, ваш файл може бути автоматично перевірений програмою і ви отримаєте зворотний зв’язок із переліком помилок, яких ви припустилися. 

Раніше люди могли місяцями не отримувати відповіді, а в разі зворотного зв’язку їм не повідомлялося про те, яку саме помилку в файлі вони допустили", - пише прем’єр.

Обмінний XML-файл – це електронний документ, на основі якого вносяться відомості в систему Державного земельного кадастру, він формується та підписується електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника.

Крім того, Гончарук заявляє, що при подачі електронної заяви на державну реєстрацію земельної ділянки передбачена можливість зробити посилання на протокол перевірки обмінного файлу. Також є можливість за QR-кодом перевірити валідність файлу. 

Нагадуємо:

Верховна Рада 4 лютого схвалила законопроєкт №2379, який дає законодавчі можливості розпочати національну інвентаризацію лісів.

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Гончарук

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