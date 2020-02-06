"Укрзалізниця" вже готова пускати в поїзди через посвідчення в "Дії"

"Українська залізниця" заявляє, що пасажири при посадці у поїзд вже можуть пред’являти електронне посвідчення у додатку "Дія".

Джерело: сайт Української залізниці

Дослівно: "Укрзалізниця підтримує цифровізацію відносин держави й громадянина та запуск проекту "Дія", який був презентований 6 лютого 2020 року за участі президента України Володимира Зеленського. Вже відсьогодні користувачі додатку "Дія" можуть пред’являти електронне посвідчення у додатку при посадці у поїзд".

Деталі: Зазначимо, що наразі у додатку "Дія" доступне лише посвідчення водія. Вказується, що посвідчення у додатку буде доступне офлайн, але важливим фактором при звірці даних буде дата останнього оновлення документа.

Якщо е-посвідчення не матиме фото, або виникатимуть технічні проблеми, воно не вважатиметься чинним. Тоді пасажиру необхідно буде пред’явити звичайний документ, що посвідчує особу.

Не можна буде використовувати скріншот посвідчення з додатку "Дія".

При посадці у поїзд пасажир повинен мати квиток і посвідчення, що посвідчує особу.

Це може бути паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон та інші, які передбачені правилами.

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Що було раніше:

У четвер команда президента Володимира Зеленського презентувала проєкт "Дія", що має на меті цифровізацію відносин держави й громадянина.

Планується, що в додатку до смартфона у 2020 році можна буде отримати близько 50 держаних послуг. Також там повинен бути електронний паспорт з QR-кодом, закордонний паспорт і студентський.

Українська правда