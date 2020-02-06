Uber Eats за рік доставив 250 тисяч кг їжі: яку кухню обирають українці
Сервіс доставки їжі з ресторанів Uber Eats за рік роботи в Києві, Львові та Одесі доставив більш ніж 250 тисяч кілограм їжі.
Про це повідомляє прес-реліз компанії, передає Інтерфакс-Україна.
"У Києві перші рядки популярності зайняли українська і азіатська кухні. У Львові користувачі частіше за інших вибирали кебаби і азіатські страви, а в Одесі найпопулярнішими є азіатські страви - вок і рамен.
Крім того, у всіх містах користувачі люблять гамбургери", - йдеться в прес-релізі.
Крім того, в UberEats підрахували, що в Києві та Одесі пікові години для замовлення їжі припадають на обідній час, в той час як жителі Львова роблять більше замовлень під час вечері.
Замовлення їжі на сніданок найбільш популярний суботнім ранком. Самий "спекотний" день тижня для замовлень Uber Eats - п'ятниця.
Нагадаємо:
Як повідомлялося, в лютому 2019 року компанія Uber почала тестування сервісу по доставці їжі UberEats з ресторанів в Києві.
У жовтні 2019-го сервіс з доставки їжі запрацював у Львові, у грудні 2019-го - в Одесі.
Uber Eats доступний більш ніж в 500 містах в 36 країнах.
Uber - міжнародна технологічна компанія, яка розробляє мобільні сервіси за викликом автомобілів з персональним водієм. Надає послуги приблизно в 630 містах більш ніж в 70 країнах.
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