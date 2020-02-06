У нас є 226 голосів за ринок землі – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Арахамії: "Говорили, що це важливе голосування. Сьогодні ми заходимо в ринок землі. Це –партійна програма, наша обіцянка звільнити від кріпацтва 7 мільйонів українців, які володіють своєю землею. І про це ми говорили.

У нас є голоси, достатньо. Більше 226. Будемо працювати всю ніч. Повинен же цей парламент хоч одну ніч попрацювати?".

Деталі: Вранці відбулося засідання фракції за участю президента Володимира Зеленського.

За словами Арахамії, на пленарному засіданні запропонують розглядати питання порядку денного на четвер до їх повного завершення.

Він також додав, що на фракції провели сигнальне голосування за ринок землі.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтвердив, що більшість фракції погодилися підтримати законопроект №2078-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

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Передісторія:

На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

Вересневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 52% українців не схвалюють ідею скасувати мораторій на землю, підтримують рішення Зеленського лише 35% опитаних, а 64% респондентів – за референдум із цього питання.

Згідно з листопадовим опитуванням "Центру Разумкова", 77,6% українців взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, якби він відбувався найближчої неділі. 68,3% з них проголосували б за продовження мораторію.

Фракції "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської солідарності" та депутатська група "За майбутнє" виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення.

Українська правда