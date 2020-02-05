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SkyUp літатиме до Праги зі ще одного міста України

Середа, 5 лютого 2020, 18:06
 

Бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines з 29 березня 2020 року запускає рейси із Запоріжжя до Праги (Чехія).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу компанії.

Рейси здійснюватимуть двічі на тиждень: щочетверга і щонеділі. Вартість квитка в один бік без багажу стартує від 1465 грн (Запоріжжя-Прага) і 1663 грн (Прага-Запоріжжя).

У жовтні SkyUp відкрив три регулярні маршрути у міста Чехії з Києва, Львова та Харкова. 

Цьогоріч лоукостер планує запустити понад 30 нових напрямків із Києва та інших українських міст.

Європейська правда

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skyup авіа

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