SkyUp літатиме до Праги зі ще одного міста України

Бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines з 29 березня 2020 року запускає рейси із Запоріжжя до Праги (Чехія).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу компанії.

Рейси здійснюватимуть двічі на тиждень: щочетверга і щонеділі. Вартість квитка в один бік без багажу стартує від 1465 грн (Запоріжжя-Прага) і 1663 грн (Прага-Запоріжжя).

У жовтні SkyUp відкрив три регулярні маршрути у міста Чехії з Києва, Львова та Харкова.

Цьогоріч лоукостер планує запустити понад 30 нових напрямків із Києва та інших українських міст.

Європейська правда