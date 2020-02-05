SkyUp літатиме до Праги зі ще одного міста України
Середа, 5 лютого 2020, 18:06
Бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines з 29 березня 2020 року запускає рейси із Запоріжжя до Праги (Чехія).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу компанії.
Рейси здійснюватимуть двічі на тиждень: щочетверга і щонеділі. Вартість квитка в один бік без багажу стартує від 1465 грн (Запоріжжя-Прага) і 1663 грн (Прага-Запоріжжя).
У жовтні SkyUp відкрив три регулярні маршрути у міста Чехії з Києва, Львова та Харкова.
Цьогоріч лоукостер планує запустити понад 30 нових напрямків із Києва та інших українських міст.
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