Рада підтримала посилення охорони прав інтелектуальної власності

Верховна Рада підтримала у першому читанні пакет законопроєктів, який посилює охорону прав інтелектуальної власності на торгівельні марки та промислові зразки.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

"Ми посилюємо охорону прав інтелектуальної власності на торговельні марки і промислові зразки, протидіємо патентному тролінгу. Це важливий поштовх для сучасної економіки, для українських винахідників", - зазначив він.

За його словами, також удосконалюється державне управління сферою інтелектуальної власності.

"Вона стане дворівневою - Мінекономіки буде формувати політику у відповідній сфері, а Національний орган інтелектуальної власності її реалізовувати - діятиме прозоро та спростить процедури набуття та розпоряджання правами інтелектуальної власності для фізичних та юридичних осіб", - пояснив він.

Милованов нагадав, що у листопаді 2019 року звільнив керівників профільного департаменту міністерства та "Укрпатенту" і Національного офісу інтелектуальної власності (останній - за власним бажанням).

Зараз екс-керівник "Укрпатенту" намагається поновитися у судовому порядку.