Український проект отримав найбільшу міжнародну премію у галузі управлінського консалтингу

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Українське Агентство стратегічних рішень ShiStrategies отримало нагороду Міжнародного Фонду Габріеля Аль-Салема "За видатні досягнення в консалтингу". Проект "Рука допомоги", реалізований Агентством, був визнаний найкращим в категорії "Соціальна реформа і подолання бідності".

"Проект довів можливість перетворення довготривалих безробітних на успішних підприємців, активних членів суспільства. Його мультиплікація по всій території України дозволила б зробити величезний крок у напрямку ліквідації бідності в масштабах всієї країни", – зазначила керуючий партнер Агентства ShiStrategies Інна Шинкаренко.

Керуючий партнер Агентства ShiStrategies Інна Шинкаренко

Президент Фонду Габріеля Аль-Салема Вікторія Ольська підкреслила, що проект Агентства справив сильне враження на членів міжнародного Комітету нагороди.

"Протягом останніх двох років Фонд поставив собі завдання допомагати просуванню Цілей сталого розвитку ООН, і ваш проект як раз дуже відповідає цій важливій темі", – сказала вона.

"Рука допомоги" – пілотний проект Міністерства соціальної політики України, який був реалізований в 2017-2018 роках за підтримки Світового банку. Метою проекту було повернення на ринок праці та залучення до підприємництва вимушених переселенців і членів малозабезпечених сімей, які довгий час жили за рахунок соцдопомоги.

Реалізацією проекту і його комунікаційним супроводом займалося Агентство ShiStrategies.

Церемонія нагородження переможців відбулася 1 лютого 2020 року в рамках 2-ї міжнародної конференції "Консалтинг без кордонів" на Балі, Індонезія. Конференція організована Фондом Габріеля Аль-Салема спільно з Організацією з розвитку бізнесу та експорту (Балі).

Премія Фонду стала для Агентства ShiStrategies другою за пів року найбільшою міжнародною нагородою з управлінського консалтингу.

У жовтні 2019 року Агентство вже було відзначено найпрестижнішою глобальною премією в галузі — Constantinus International Award. ShiStrategies стало першою українською компанією, яка отримала цю нагороду.

Фонд Габріеля Аль-Салема — неприбуткова організація в США, орієнтована на сприяння стійкому економічному зростанню в країнах з перехідною економікою та ринками, що формуються. Премією Фонду "За видатні досягнення в консалтингу" нагороджуються консультанти з управління із країн, що розвиваються, з 2011 року.