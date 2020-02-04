Новини 4 лютого: новий міністр, заблокована концесія та ВВП

Про нового міністра. Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї Дениса Шмигаля.

Про заблокований конкурс на концесію. Шостий апеляційний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію Херсонського порту.

Про Зеленського та "антиколомойський" закон. Президент Володимир Зеленський вважає правильним прийняття законопроєкту №2571 про неповернення банків, визнаних неплатоспроможними, екс-власникам.

Про Київраду і 4G. Київська міська рада за рік не уповноважила комунальні підприємства міста надати доступ мобільним оператором, для розгортання мереж інтернет-зв’язку в метрополітені.

Про ВВП. Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019-му році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%, в той же час змінилися драйвери цього зростання.

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