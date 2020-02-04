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Мінфін майже втричі зменшив обсяги продажу облігацій

Вівторок, 4 лютого 2020, 18:45
 

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив до державного бюджету 2,3 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Facebook.

Під час аукціону продавали облігації з терміном обігу пів року (на 270,8 млн грн), рік (1,113 млрд грн) та на 3 роки (943,5 млн грн).

"Середньозважена дохідність 3-річних гривневих ОВДП зменшилась на 17 базисних пункти та склала 9,84%.

Дохідність 6-місячних паперів склала 9,60% (зменшення на 43 бп), 1-річних - 9,77% (зменшення на 14 бп)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики 28 січня Мінфін залучив до державного бюджету 6,3 млрд грн, уперше за більш ніж 5 років випустивши 7-річні гривневі облігації.

Економічна правда

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Мінфін ОВДП

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