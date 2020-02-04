Мінфін майже втричі зменшив обсяги продажу облігацій

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив до державного бюджету 2,3 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Facebook.

Під час аукціону продавали облігації з терміном обігу пів року (на 270,8 млн грн), рік (1,113 млрд грн) та на 3 роки (943,5 млн грн).