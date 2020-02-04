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Рада зробила крок до звільнення від виплати ЄСВ для самозайнятих осіб

Вівторок, 4 лютого 2020, 17:49
 

Верховна Рада прийняла за основу законопроект №2166, який пропонує звільнити від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність.

Згідно із сайтом ВР проект закону підтримали 366 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Згідно з чинного законодавства платники єдиного внеску розмежовані на фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

"Однак, практика діяльності податкових органів показує негативний  системний досвід безпідставного встановлення фізичним особам-підприємцям ознаки незалежної професійної діяльності", - йдеться у документі.

Отже, підприємцям двічі нараховується єдиний соціальний внесок.

"Встановлення обов’язку сплати ЄСВ  без отримання доходу не відповідає легальній меті державного регулювання даного виду відносин та є непослідовним у контексті самого Закону, який визначає об’єктом нарахування ЄСВ саме отриманий дохід", - повідомляється у записці.

Згідно з висновком бюджетного парламентського комітету, Мінфін зазначив ризики скорочення дохідної частини бюджетів Пенсійного фонду і Фонду соцстраху у разі ухвалення документа.

Нагадуємо, нещодавно прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд навесні планує серйозні зміни в податкове законодавство, аби зробити його більш справедливим.

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