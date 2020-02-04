Анонс форуму "Іпотека – інструмент стрімкого розвитку економіки"

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4 березня 2020 року відбудеться Перший іпотечний форум: "Іпотека – інструмент стрімкого розвитку економіки", на якому заплановано підписання меморандуму між Кабінетом міністрів України, Національним банком України та Конфедерацією будівельників України, що дасть можливість запустити доступне іпотечне кредитування вже цього року.

До програми форуму включено три дискусійні панелі, на яких у відкритому діалозі представники органів державної влади, банків, забудовників, профільних організацій, страхових компаній спільно сформують дорожню карту для запуску іпотечного кредитування.

Організатори іпотечного форуму – Український клуб нерухомості (URE Club), PRO.Property та Конфедерація будівельників України.

Захід пройде за підтримки профільних об'єднань. Очікується близько 400 учасників – представників банків, фінансових компаній забудовників, будівельних компаній та усіх зацікавлених у запуску іпотеки.

Місце проведення: President Hotel (вулиця Госпітальна, 12, Київ).

Вже відкрито реєстрацію на участь у форумі.

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