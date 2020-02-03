Мінекономіки скасувало 27 тисяч санкцій для імпорту та експорту

Міністерство економіки скасувало дію понад 27 тисяч санкцій, застосованих до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Про це повідомляє міністр економіки Тимофій Милованов.

"Нарешті скасовано дію понад 27 тисяч санкцій, застосованих до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності. На ринку знають, що це була корупційна складова. І ми її нарешті знищили. Попри серйозний опір", - пише Милованов.

Як пише Милованов, санкції ЗЕД традиційно були інструментом впливу на бізнес та ускладнювали життя підприємцям.

"Із початком валютної лібералізації, після того як проголосували закон Про валюту, санкції повинні були бути відмінені. Але мала місце "юридична неузгодженість," через яку страждали експортери.

Ми відмінили навіть "старі" санкції, тобто скасування отримало зворотну дію. Це і є наша місія - спрощувати життя бізнесу, а не ускладнювати його", - резюмує міністр.

Нагадуємо, нещодавно організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) перевела Україну з 7-ї до 6-ї групи країнових ризиків.