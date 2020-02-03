Мецгер: Укргазбанк вже підписав 11 кредитних угод за новою держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%"

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У перший же день дії нової президентської програми для підтримки українського бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%" державним Укргазбанком вже підписано 11 кредитних угод.

Таку інформацію оприлюднила прес-служба банку. Першим позичальником став 33-річний підприємець із Вінниці, він отримає 1,5 млн грн на розвиток своєї справи.

Крім того надано ще 16 позитивних рішень на доступне фінансування згідно заявок від підприємців.

Заступник голови правління Укргазбанку Євген Мецгер зазначив: "Програма "Доступні кредити 5-7-9%" щойно стартувала, а ми вже відчуваємо неабияку зацікавленість бізнесменів з усіх куточків України. Ми вже підписали 11 кредитних угод за новою держпрограмою. Найактивнішими наразі є підприємці з Поділля, Вінниці та Київщини. Впевнений, надалі результати будуть справді приголомшливими, і український бізнес матиме потужну підтримку для свого розвитку".

Нагадаємо, державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" ініційована Президентом України та Кабінетом Міністрів України з метою широкої державної підтримки інвестиційних проектів для українських мікро- та малих підприємств.

Діятимуть три можливі ставки кредитування - 5%, 7% або 9%, які залежатимуть від розміру бізнесу (до 25 млн грн річної виручки або від 25 до 50 млн грн) та строку його діяльності (до 12 місяців, понад 12 місяців).

Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.