Німеччина: екоактивісти на кілька годин захопили теплоелектростанцію

Понад сотня активістів, які виступають на захист клімату, у неділю проникли на територію теплоелектростанції поблизу Дортмунда та заблокували її інфраструктуру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

На знак протесту проти проєкту закону німецького уряду про відмову від вугільної енергетики вони на кілька годин захопили теплоелектростанцію у місті Даттельн неподалік від Дортмунда на заході країни.

У схваленому німецьким урядом законопроєкті йдеться, що ФРН має припинити виробництво електроенергії з вугілля до 2038 року. Природоохоронні організації та екоактивісти виступають за більш ранню відмову від вугільної енергетики та вважають заходи уряду недостатніми.

За даними поліції, активісти проникли на територію електростанції, виламавши ворота. Вони називають електростанцію Datteln IV, яку поки не ввели в експлуатацію і яка має працювати на кам'яному вугіллі, "останнім цвяхом у труну кліматичної справедливості".

Акцію організували два екологічних рухи. За даними поліції, у ній взяли участь до 120 протестувальників. Утім, самі учасники акції кажуть про близько 150 людей.

Коли поліція розпочала операцію з витіснення протестувальників з території ТЕС, організатори заявили про завершення акції, яка тривала близько дев'яти годин.

Європейська правда