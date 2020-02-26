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Найбільші авіакомпанії ЄС відправляють працівників у відпустку

Середа, 26 лютого 2020, 19:10
 

Німецька авіакомпанія Lufthansa і нідерландський перевізник KLM оголосили, що знизять витрати, зокрема, скоротять бюджет і заморозять найм, щоб зменшити вплив коронавірусу на їх бізнес.

Про це повідомляє Reuters.

KLM скоротить найм нових співробітників і зовнішніх консультантів, затримає нові ІТ-проєкти і плани з оновлення офісів, а також значно скоротить витрати на відрядження.

"Вплив (вірусу) на доходи KLM буде дуже значним і він лише частково зменшиться за рахунок нижчих витрат і нижчої ціни на паливо", - сказав фінансовий директор компанії Ерік Свелгайм про наслідки коронавірусу.

Персоналу запропонували взяти вихідні дні, щоб скоротити витрати компанії, оскільки частота рейсів і далі страждає від скорочення авіаперельотів.

KLM закрила маршрути в Китай до кінця березня. Як повідомлялось, материнська компанія Air France-KLM очікує втратити до 200 млн євро прибутку через коронавірус.

Рентабельність нідерландської авіакомпанії впала з 10% до 7,7% в минулому році, а операційний прибуток впав на 22% до 853 мільйонів євро.

Найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa в середу оголосила про програму скорочення витрат, включаючи призупинення набору нових співробітників.

Lufthansa також запропонувала працівникам неоплачувану відпустку та розглядає розширення варіантів роботи на неповний робочий день у контексті колективних договорів.

Європейська правда

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Авіакомпанії авіаперевезення ЄС

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