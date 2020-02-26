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Гончарук про зустріч з Тігіпком: Треба посилити уряд

Середа, 26 лютого 2020, 15:08
 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що дійсно бачився з бізнесменом і колишнім політиком Сергієм Тігіпком, оскільки наразі шукають людей в уряд.

Джерело: Гончарук на брифінгу після засідання Кабміну 26 лютого

Пряма мова: "Пана Сергія Тігіпка я дійсно бачив, з ним зустрічався, як із багатьма іншими. 

Я за останній місяць десь подивився близько 20 осіб. Нам дійсно треба підсилення радниками, можливо, на якусь посаду в уряді, людьми, які дуже добре розуміють, що таке промисловість. Тому спілкування у мене було дуже багато з різними людьми. Але більше коментувати нема чого".

Деталі: Разом з тим він додав, що наразі про його звільнення чи відставку не йдеться.

За словами Гончарука, уряд працює в "нормальному, звичному режимі", і "кожен день наступає на хвіст якійсь корупційній лавочці", а сам він ніяких заяв щодо відставки не писав і з президентом таких тем не обговорював.

Передісторія: 

Раніше кілька джерел УП повідомили, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра або віцепрем’єра.

За даними УП, рішення щодо оновлення Кабінету міністрів вирішиться у найближчі два тижні.  

26 лютого президент Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком.

Згодом джерела УП повідомили, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук також зустрічався з Тігіпком кілька тижнів тому, і що вони говорили про посаду віцепрем’єра.  

Ірина Балачук, УП

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Гончарук Тігіпко

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