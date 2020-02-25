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Зростання світової економіки в 1 півріччі буде нижче 2,5% — Світовий банк

Вівторок, 25 лютого 2020, 18:29
 

Темпи глобального економічного зростання в першому півріччі 2020 року, ймовірно, будуть нижче 2,5%, як це раніше прогнозував Світовий банком (СБ) на весь поточний рік.

Про це заявив президент СБ Девід Малпасс, передає Інтерфакс-Україна.

"Хороша новина в тому, що цей прогноз трохи вище темпів підйому в 2019 році, погана - в тому, що в першому півріччі зростання сповільниться через коронавірус", - сказав Малпасс, виступаючи на конференції, організованій Національною асоціацією економіки бізнесу.

"Варто зазначити, що, навіть якщо темпи глобального економічного підйому досягнуть 2,5%, цього буде недостатньо, щоб реально стимулювати зростання в країнах, що розвиваються", - зазначив Малпасс.

За його словами, проблема поширення коронавируса є темою номер один в СБ.

"Ми шукаємо шляхи, як вжити заходів у відповідь або зробити ресурси доступними для країн, що розвиваються, - заявив Малпасс. - Ми також дуже близько співпрацюємо зі Світовою організацією торгівлі (СОТ) і Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), які знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусом , і у нас в розпорядженні є ряд інструментів, які СБ може задіяти в разі пандемії".

Нагадуємо:

Згідно січневого прогнозу СБ, темпи глобального економічного зростання в 2020 році прискоряться до 2,5% з 2,4% в 2019 році.

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