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Росія призначила торгового представника в Україні

Вівторок, 25 лютого 2020, 13:58
 

Російська Федерація призначила торговим представником в Україні Андрія Бабко, який до того займав посаду торгпреда у Вірменії.

Джерело: офіційний портал правової інформації РФ

Дослівно: "Призначити Бабко Андрія Володимировича торговим представником Російської Федерації в України, звільнивши його від займаної посади".

Деталі: Розпорядження підписали 18 лютого, а 25 лютого опублікували на офіційному порталі.

Бабко стане першим торгпредом РФ в Україні з 2012 року. До того він з 2013 року займав аналогічну посаду у Вірменії.

Попередній торгпред в Україні Сергій Іванов вийшов на пенсію у 2012 році. Відтоді посада була вакантною, а обов'язки торгового представника виконував Сергій Соломін.

Українська правда

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