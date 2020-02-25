Курс валют на 25 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

25 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 – 24,52 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,51 - 24,53 гривні;

Євро – 26,63 - 26,65 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,30 – 24,51 гривні. Євро купують по 26,30 гривні, продають по 26,63 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,40 - 24,40 гривні, євро - 26,41 - 26,50 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 25 лютого на рівні 24,50 гривні за долар.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,51 гривні (на 24 лютого - 26,41 гривні).

Економічна правда