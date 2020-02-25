Курс валют на 25 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
25 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 – 24,52 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,51 - 24,53 гривні;
Євро – 26,63 - 26,65 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,30 – 24,51 гривні. Євро купують по 26,30 гривні, продають по 26,63 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,40 - 24,40 гривні, євро - 26,41 - 26,50 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 25 лютого на рівні 24,50 гривні за долар.
Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,51 гривні (на 24 лютого - 26,41 гривні).
Економічна правда
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