Пасажирам прямих рейсів з Італії в аеропортах Києва мірятимуть температуру

Пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, будуть проходити обов'язкову температурну перевірку.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

"Нами прийнято рішення, і сьогодні з 20:00 години всі прямі рейси ... всі пасажири, які прилітають на в'їзд в Україну, будуть проходити температурну перевірку... Я підкреслюю, це аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни". З інших аеропортів жодні регулярні рейси не виконуються", - сказав він на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу в Києві в понеділок.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті спалаху коронавірусу в Італії у понеділок, 24 лютого, зросла до шести людей. 225 людини – інфіковані.

Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї.

У той час, як кількість випадків зараження зростає, нульовий пацієнт, який став джерелом епідемії в країні, досі не знайдений.

Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.

МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт.

Європейська правда