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Ryanair перестане літати з Києва до Стокгольма

Понеділок, 24 лютого 2020, 14:42
 

Авіакомпанія Ryanair з квітня поточного року припинить виконання польотів за маршрутом Київ-Стокгольм (Скавста).

Про це пише ЦТС, з посиланням на інформацію в системі бронювання перевізника

Остання дата, на яку ще можна купити квиток на переліт за вказаним напрямом, це 27 березня.

Відзначимо, що, як і в випадку з рейсами Київ-Стокгольм, на рейси Київ-Нюрнберг на сайті Ryanair також відсутня можливість забронювати квитки на дати після 27 березня.

Нагадаємо, що рейси до столиці Швеції стали одними з перших, які з України почав у 2018 році виконувати ірландський лоукостер.

На початку грудня 2019 року стало відомо, що Ryanair закриє бази в Стокгольмі і Нюрнберзі через затримку поставок літаків Boeing 737 MAX.

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авіа Ryanair

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