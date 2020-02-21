У січні ринок легкових авто ЄС скоротився на 7,5%

У січні 2020 року ринок легкових авто ЄС скоротився на 7,5% до 956 779 одиниць, перше місце за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів зберегла Німеччина - 246 300 авто.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на Асоціацію європейських виробників автомобілів.

"Істотні зміни в оподаткуванні, оголошені деякими державами-членами ЄС на 2020 рік, спровокували зростання реєстрацій в грудні 2019 року, що пояснює січневе падіння. Також на охолодження попиту вплинуло ослаблення глобальних економічних умов і невизначеність, викликана виходом Великобританії з Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

У січні у Франції реалізація нових авто знизилась на 13,4%, в Іспанії - на 7,6%, у ФРН - на 7,3%, в Італії - на 6%.

Серед європейських виробників на першому місці VW Group (254 872 авто, при цьому падіння склало 0,4% в порівнянні з січнем 2019 року).

На другому місці PSA Group з результатом 158 719 проданих автомобілів, що на 12,9% менше показника річної давності. Третій результат у Renault Group – 91 912 шт. (падіння 16,3%)", - пише "Укравтопром".