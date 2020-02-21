Зерновий термінал Cargill заявляє про тиск з боку податкової

Крупний зерновий термінал Neptune, побудований за участю американської корпорації Cargill, заявляє про тиск з боку Державної податкової служби в Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба терміналу.

"Не дивлячись на постійний моніторинг інвесторів і кредиторів проекту ... буквально з першого дня будівництва термінал є предметом пильної уваги Головного управління ДПС в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в 2019 році співробітники управління провели на підприємстві більше 50-ти днів.

Результатом останньої позапланової перевірки стала претензія управління до підприємства на загальну суму понад 30 млн гривень.

"Співробітники, які перевіряли господарську діяльність Neptune, серед іншого порахували велику кількість спожитих нами залізничних послуг - фіктивними, повністю проігнорувавши майже 11 тисяч документів, наданих терміналом, які доводять зворотнє", - повідомляє прес-служба терміналу.

"По суті, своїм рішенням податкове управління заперечує сам факт господарської діяльності терміналу.

Послуги з подачі вагонів з вантажем на фронти вивантаження є базовими для роботи підприємства, що займається перевалкою вантажів", - повідомляє прес-служба.

Повідомляється, що податкова не заперечує факт того, що Neptune перевалює зернові з залізничного транспорту на суду.

При цьому заперечує факт реальності витрат, пов'язаних з такими залізничними послугами.

На думку Neptune, такі результати перевірки можуть бути виключно результатом недобросовісного підходу податківців.

"Варто зазначити, що податковий орган по роботі з великими платниками податків, як і саме управління Одеської області, ніколи не пред'являли претензій до абсолютно ідентичним послуг, що споживаються іншими морськими терміналами в нашій акваторії", - резюмують в Neptune.