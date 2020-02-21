11,7 млрд гривень податків сплачено МХП за 2017-2019 роки

Підприємства Групи одного з найбільших агроіндустріальних холдингів України МХП протягом 2017-2019 років сплатили до бюджетів всіх рівнів 11,7 млрд грн.

Так, до державного бюджету було сплачено 5,22 млрд грн, з яких: 274 млн грн — військовий збір; 2,7 млрд грн — ПДВ; 1,67 млрд грн — ПДВ на митниці; 569 млн грн — податок на прибуток.

Місцеві бюджети в регіонах присутності МХП отримали 3,95 млрд грн, а саме: 3,27 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб; 301,6 млн грн — плата за землю; 59 млн склали інші податки.

Також 2,53 млрд податків було сплачено до Пенсійного фонду.

При цьому, протягом зазначеного періоду підприємства Групи МХП отримали 2,5 млрд гривень державної підтримки. Таким чином, кожна гривня, вкладена державою в розвиток національного бізнесу, генерує понад 4,5 гривні надходжень до бюджетів всіх рівнів.

"Приклад МХП засвідчує, що підтримка бізнесу з боку держави – це не тільки правильно, а й вигідно для самої держави. Держава має запровадити бізнес-підхід у взаємодії з бізнесом: інвестувати, допомагати і отримувати прибуток. Створення інвестиційних стимулів для бізнесу – єдиний шлях посилити національний бізнес, а також завести в Україну великі іноземні компанії", – наголосив Голова правління МХП Юрій Косюк.

Він також підкреслив, що прозорий і відповідальний бізнес є партнером держави у розвитку сильної національної економіки.

Окрім сплачених податків, МХП є одним із найбільших роботодавців, який створив понад 28 тис. робочих місць на більшій частині території України, де присутні підприємства Групи МХП.