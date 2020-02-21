У 2019 році в Україну імпортували легкових авто на 3,6 мільярда доларів
П'ятниця, 21 лютого 2020, 16:14
У 2019 році імпорт легкових авто коштував Україні 3,6 млрд доларів - на цю суму за рік у країну вввезли близько 544 тисяч машин, що у 2,4 рази більше, ніж у 2018 році.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що закупівлі легкових авто виросли на 28% - до 95,6 тисяч штук, а імпорт старих машин збільшився у 2,9 разів та становив 448,4 тисяч штук.
При цьому, найбільшим постачальником легкових авто у 2019 році стала Японія (19,4 тисяч нових авто на суму 469,3 млн доларів).
На старих авто найбільше заробила Німеччина, з якої українці імпортували 118,6 тисяч легкових авто з пробігом (535,9 млн доларів).
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua