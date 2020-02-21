Аеропорти, "Укрпошта" і дороги: ЄС може профінансувати 10 держпроектів

Європейський інвестиційний банк обговорює з українськими партнерами з державного сектора можливість фінансування 10 проектів у 2020 році.

Про це повідомив голова представництва банку в Україні Жан-Ерік де Загін під час прес-брифінгу в Києві в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, серед обговорюваних проектів - розвиток аеропорту "Бориспіль", траса М14 Маріуполь-Херсон, безпека на дорогах, розвиток міського громадського транспорту, інвестиційна програма "Укрпошти", завершення будівництва Ташлицької ГЕС.

Крім того, обговорюється програма раннього відновлення України, проект поліпшення енергоефективності в муніципальних будівлях, проект створення в країні центрів професійно-технічної освіти та навчання, а також посилення безпеки газопостачання.

Загін також повідомив, що в 2019 році ЄІБ профінансував в Україні проекти на загальну суму 540 млн євро.

За його словами, мова йде про два проекти: реконструкція автодоріг в Україні на суму 450 млн євро і фінансуванні проектів аграрної групи "Кернел" на 90 млн євро.

Нагадуємо:

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підписав два документи з Європейським інвестиційним банком та ЄБРР про залучення 900 мільйонів євро на будівництво та реконструкцію українських доріг.

У вересні минулого року Кабінет міністрів затвердив умови запуску спільного проекту Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку щодо фінансування добудови лінії метрополітену у Харкові.