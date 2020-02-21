Мобільним операторам "великої трійки" дозволили отримати нові ліцензії на 4G

Мобільні оператори "великої трійки" - Vodafone Україна, "Київстар" і lifecell, отримали дозвіл на довгострокове впровадження технології 4G у діапазоні частот нижче 1Гц.

Про це повідомляє НВ Бізнес.

Зазначається, що це останній крок до впровадження в Україні 4G у низьких діапазонах - відповідне рішення Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ухвалила 21 лютого.

"Ліцензії почнуть діяти з першого липня і розраховані на термін від 5 до 20 років. Впровадження технології почнеться з вересня цього року. Дата повного освоєння спектра мобільними операторами - листопад 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до рішення телеком-регулятора, Vodafone Україна отримав дозвіл на дострокову зміну радіотехнології GSM-900 на радіотехнологію IMT в смугах радіочастот 900-905 МГц/945-950 МГц.

Ліцензію для дострокового впровадження радіотехнології видадуть терміном на 15 років (до 1 липня 2035 року). Загальна ширина смуги радіочастот - 250 МГц.

Водночас "Київстар" отримав дозвіл на дострокову зміну радіотехнології GSM-900 та e-GSM на радіотехнологію IMT в смугах радіочастот 888,8-895МГц/933,8-940 МГц.

Ліцензію видадуть терміном на 20 років (до 1 липня 2040 року), загальна ширина смуги радіочастот - 310 МГц.

Оператор lifecell отримав дозвіл на дострокову зміну радіотехнології GSM-900 на радіотехнологію IMT в смугах радіочастот 895-900 МГц/940-945 МГц.

Ліцензію видадуть терміном на 5 років (до 1 липня 2025 року), загальна ширина смуги - 250 МГц.

"Протягом дня мобільні оператори отримають рахунки від НКРЗІ на оплату ліцензій. Після оплати ліцензій мобільні оператори отримають вже самі ліцензії. За прогнозами, це станеться вже наступного тижня", - пише НВ Бізнес.