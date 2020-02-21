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В ЄС не досягли домовленостей щодо бюджету

П'ятниця, 21 лютого 2020, 10:15

Лідери ЄС опинилися в глухому куті з приводу наступного багаторічного бюджету після багатогодинних переговорів через розбіжності з приводу того, як заповнити розрив у фінансуванні від 60 до 75 мільярдів євро, створений Brexit.

Про це повідомляє Financial Times.

Шарль Мішель, голова Європейської ради, провів більшу частину ночі в переговорах сам на сам з лідерами ЄС, намагаючись вийти з глухого кута щодо планів витрат на 2021-27 роки.

Brexit залишив ЄС без достатнього фінансування амбітної політики по боротьбі зі зміною клімату, надання допомоги бідним регіонам і субсидування фермерів.

Всіх лідерів просять поступитися в переговорах: чистих платників до бюджету просять взяти на себе більший тягар, в той час як чисті одержувачі стикаються з більш жорсткими програмами витрат. Європейська комісія попередила, що подальші затримки в досягненні угоди можуть перешкодити розгортанню основних програм ЄС. 

Еммануель Макрон, президент Франції, підкреслив, що блок не повинен дозволити собі зійти з рейок через Brexit.

"Ми повинні взяти до уваги вихід британців. Але було б неприйнятно мати Європу, яка компенсує відхід Британії, скорочуючи свої витрати" – сказав він.

Переговори на вищому рівні продовжаться в Брюсселі в п'ятницю, оскільки Шарль Мішель прагне до прориву.

Ключовою перешкодою для прогресу в нічних дискусіях стали пропозиції Брюсселя про поетапну відмову від пільг, наданих Німеччині, Нідерландам, Данії, Швеції та Австрії, які є одними з найбільших чистих платників до бюджету. 

Європейська правда

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ЄС бюджет

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