Страхова компанія Порошенка застрахує здоров'я співробітників НБУ

Нацбанк заявив про намір укласти договір на три роки про добровільне медичне страхування своїх співробітників зі страховою компанією "Країна".

Про це повідомляється у системі ProZorro, передає FinClub.

Зазначається, що очікувана вартість закупівлі послуги з медстрахування 3,5 тисяч співробітників Нацбанку становила 72 млн грн, цінова пропозиція СК "Країна" - 58,030 млн грн.

Окрім "Країни", у тендері також брали участь страхові компанії "Крона" (її цінова пропозиція була на 860 грн більше), "Провідна" (60 млн грн), СК "Альфа Страхування" (67,8 млн грн).

"За умовами тендеру планується придбати чотири програми добровільного медичного страхування, з яких орієнтовно: "Класик" - для 2,446 тис осіб, "Престиж" - 940 осіб, "Еліт" - 100 осіб і "ВІП" - 14 осіб", - йдеться у повідомленні.

Термін надання послуг - 36 місяців.

Відповідно до інформації на сайті СК "Країна", кінцевим бенефіціарним власником компанії є екс-президент Петро Порошенко.