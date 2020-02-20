Користувачі Apple зможуть змінити браузер і пошту за замовчуванням

Компанія може додати в системи iOS і iPadOS можливість вибору стандартних додатків.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Це дозволить власникам iPhone і iPad вибирати, в якому браузері відкривати посилання і який поштовий клієнт повинен використовуватися за замовчуванням. Зараз користувачі можуть встановлювати сторонні додатки з магазину App Store, проте при натисканні посилань запускаються тільки додатки від Apple - Safari і "Пошта".

Магазин додатків App Store з'явився для iPhone в 2008 році.

Спочатку Apple не дозволяла розміщувати в App Store будь-які додатки, що дублюють функціональність стандартних, проте згодом політика стала більш ліберальною. До 2010 року в магазині з'явилося кілька альтернативних браузерів, включаючи Opera Mini.

Нагадаємо:

Програми з App Store і Google Play з початку 2019 року сукупно отримали 39,7 мільярда доларів виручки, що на 15,4% більше минулорічного показника (34,4 мільярда доларів).