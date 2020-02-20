Bolt запустив у тестовому режимі дитячий тариф з автокріслами

Сервіс для замовлення поїздок Bolt запустив у тестовому режимі послугу Bolt Kids, яка дозволяє замовляти автомобіль з кріслом для дитини, послуга поки доступна лише у Києві.

Про це повідомляється на сайті Bolt.

"Bolt Kids - спеціальна категорія для пасажирів з дітьми до 12 років, вагою до 36 кг і зростом до 145 см. Такі авто обладнані універсальним кріслом і розраховані на двох дорослих (не враховуючи водія) і дитини", - йдеться у повідомленні.

Дитячий тариф у Києві поки працює у тестовому режимі - на час цього періоду він не передбачає додаткової плати за наявність крісла.

Зазначається, що пасажир з дитиною повинен вибирати такий пункт посадки, де водій зможе зупинитися на деякий час і налаштувати крісло.

Крім цього, замовлення поїздок для перевезення дітей без супроводу заборонене.

Також повідомляється, що у випадку, якщо дитина забруднила салон автомобіля, клієнт несе відповідальність за відшкодування витрат на хімчистку.

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