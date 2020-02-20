Всі розділи
Укр / Рус

СБУ викрила розкрадання 80 мільйонів посадовцями держбанку

Четвер, 20 лютого 2020, 14:04
 

Служба безпеки України викрила посадовців київської філії одного з держбанків на розкраданні майже 80 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що керівник середньої ланки банку спільно з іншим працівником організували механізм протиправного виведення коштів з державної установи.

Вони відкривали десятки рахунків на фізичних осіб за підробленими документами. Зловмисники систематично перераховували на них гроші держбанку, переводили в готівку та привласнювали", - йдеться у повідомленні.

Двом працівникам банку повідомили про підозру за ст. 358 та ст. 366 ККУ, триває досудове слідство.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

СБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
СБУ викрила розтрату державних коштів "Укрзалізниці" на 600 тисяч 16 лютого 2020, 16:12
Служба безпеки спіймала на хабарі митників аеропорту "Херсон" 13 лютого 2020, 20:39
СБУ повернула майже 3 мільярди державному енергопідприємству  11 лютого 2020, 19:28
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!