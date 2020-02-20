СБУ викрила розкрадання 80 мільйонів посадовцями держбанку
Служба безпеки України викрила посадовців київської філії одного з держбанків на розкраданні майже 80 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що керівник середньої ланки банку спільно з іншим працівником організували механізм протиправного виведення коштів з державної установи.
Вони відкривали десятки рахунків на фізичних осіб за підробленими документами. Зловмисники систематично перераховували на них гроші держбанку, переводили в готівку та привласнювали", - йдеться у повідомленні.
Двом працівникам банку повідомили про підозру за ст. 358 та ст. 366 ККУ, триває досудове слідство.
Економічна правда
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