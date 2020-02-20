Естонії можуть збільшити внесок в бюджет ЄС за недостатню переробку пластику — ЗМІ

З наступного року внесок Естонії в бюджет ЄС буде залежати від обсягу відправлених на переробку пластикових відходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

В Євросоюзі найближчим часом очікується обговорення пропозиції прив'язати внесок держав у бюджет ЄС до обсягів сміття, що переробляється.

Якщо нинішня ситуація з переробкою пластику не зміниться, то Естонії, за попередніми оцінками, доведеться доплачувати близько 20 млн євро.

"Однією зі складових внеску стане обсяг пластику, що переробляється і не переробляється, така пропозиція розглядається зараз. Уряд Естонії його особливо не підтримує, але Естонія одна з небагатьох країн, які категорично проти цієї пропозиції", – сказав міністр фінансів Мартін Хельме.

У Брюсселі Естонію наводять як приклад держави, в якій використовується дуже багато пластикової упаковки, але мало відправляється на переробку.

"Наша основна проблема в тому, що Естонія практично єдина країна ЄС, в якій вираховується ця кількість пластику, в інших державах обчислюють теоретично", – пояснив Хельме.

За словами керівника відділу екологічного менеджменту Міністерства навколишнього середовища Сігрід Соомлайс, в 2017 році в Естонії було вироблено понад 65 000 тонн пластикових відходів. Переробити ж змогли всього 27% – за цим показником Естонія займає останні рядки в списку країн ЄС.

Обговорювана в Брюсселі пропозиція стосується бюджету ЄС на 2021-2027 роки.

Європейська правда