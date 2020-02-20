Фінансові установи готуються звітувати НБУ в тестовому режимі

НБУ у рамках проєкту "спліт" розпочав підготовку до тестування подання звітності небанківськими фінустановами в уніфікованому форматі.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Обсяг звітності, періодичність її подання та кількість звітних показників відповідатиме законодавству України та чинним нормативно-правовим актам регуляторів фінансового ринку і не буде змінюватися до кінця 2020 року.

Тестове подання звітності має допомогти компаніям швидше адаптуватися до змін у форматі подання даних", - йдеться у повідомленні.

Подання звітності відбуватиметься через спеціальний ресурс Національного банку portal.bank.gov.ua, доступ до якого потребує попередньої реєстрації.

Зазначається, що до 28 лютого 2020 року НБУ збиратиме актуальну інформкцію про небанківські фінустанови для реєстрації на вебпорталі.

"Кожній НФУ необхідно поштою надіслати листа на адресу Департаменту статистики та звітності НБУ з інформацією відповідно до шаблону, доступного на сайті центробанку.

Лист має бути підписаний керівником і засвідчений печаткою юридичної особи (за її наявності)", - пояснили в Нацбанку.

З 1 березня 2020 року зареєстровані фінкомпанії зможуть у тестовому режимі подати звітність до Нацбанку. Для цього на сайті НБУ буде розміщено реєстр тестових звітних показників. Реєстр поступово наповнюватиметься звітними файлами, які наразі НФУ подають до Нацкомфінпослуг.

А з 1 червня 2020 року на сайті буде розміщено повний реєстр звітних показників для НФУ.

Починаючи з 1 липня 2020 року, НФУ подаватимуть звітність тільки до НБУ через вебпортал відповідно до зазначеного реєстру звітних показників, зокрема звітність за другий квартал 2020 року.

Нагадаємо:

16 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон про "спліт", який запроваджує міжнародні стандарти регулювання та нагляду у небанківському фінансовому секторі.

Закон, зокрема, передбачає передачу частини повноважень Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Також передбачається передача решти повноважень Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Нацбанку.

Економічна правда