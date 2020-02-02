Британія очікує, що ЄС запропонує торговельну угоду на кшталт такої, яку має Канада
Британія очікує, що ЄС "виконає свої зобов'язання" запропонувати Лондону угоду про вільну торгівлю на кшталт такої, яку має Канада.
Про це в неділю заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Рааб повторив, що жодна угода не потребуватиме "великого узгодження" з правилами блоку.
Після того, як Британія офіційно вийшла з ЄС у п’ятницю, очікується, що обидві сторони в березні почнуть вести переговори про майбутню торговельну угоду. Прем'єр-міністр Борис Джонсон зробить заяву про це в понеділок.
За даними The Telegraph, Джонсон готується запровадити повний митний та прикордонний контроль для всіх товарів ЄС, що надходитимуть до Британії з наступного року, на випадок провалу торгових переговорів з Брюсселем.
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