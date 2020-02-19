"Доступні кредити 5-7-9%": до програми приєднались 3 приватних банки

Рада Фонду розвитку підприємництва, який адмініструє програму "Доступні кредити 5-7-9%", прийняла рішення задовольнити заявки АТ АКБ "ЛЬВІВ", АТ "КРЕДОБАНК" та АТ "ПУМБ".

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Бажання приватних банків, у тому числі з іноземним капіталом, приєднатися до програми свідчить про прозорі і зрозумілі методи роботи Фонду.

Невдовзі клієнти нових установ-партнерів зможуть скористатися умовами програми", - заявив директор Офісу адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва Міністерства фінансів Руслан Гашев.

Наразі скористатися програмою дешевого кредитування можна, звернувшись до семи банків: Ощадбанку, Приватбанку, "Укргазбанку", "Укрексімбанку", Банку "Львів", "Кредобанку" та "ПУМБ".

Знати більше: Як отримати "доступні кредити" під 5–9% річних

Нагадуємо:

Протягом останніх 2 тижнів державні банки видали кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 27 мільйонів гривень.

Чотири державні банки - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк уклали з Фондом розвитку підприємництва угоду про участь у реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Попередні заявки у Приватбанк на отриманя пільгових кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" уже подали 9 279 підприємців і представників малого бізнесу.

3 грудня президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону.

24 січня Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого.

За оцінками Міністерства фінансів взяти участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у 2020 році зможуть близько 50 тисяч позичальників.

5 банків зараз завершують підготовчі процедури і скоро будуть розглянуті радою Фонду розвитку підприємництва (виконавцем держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%") як потенційні уповноважені банки.