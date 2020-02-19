Газопостачання 52 тепловиків може бути припинене через борги перед "Нафтогазом"

НАК "Нафтогаз України" повідомляє про ризик припинення газопостачання для 52 виробників тепла, які не виконують жодної з умов щодо розрахунків, передбачених ПСО.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

ПСО (Public Service Obligation) — це спеціальні зобов'язання з продажу газу для потреб населення за пільговою ціною, що покладалися урядом на "Нафтогаз".

За оперативними даними станом на 19 лютого 2020 року для виконання такими підприємствами вимог щодо розрахунків необхідно у термін до 25 лютого 2020 року включно, сплатити на користь компанії понад 392,8 млн гривень.

Нафтогаз звертає увагу підприємств-боржників на те, що у разі несплати хоча б мінімального платежу до 25 лютого включно, таким підприємствам для продовження отримання газу з 1 березня необхідно буде здійснити у термін до 28 лютого, крім мінімального платежу, також і оплату вартості природного газу, спожитого у січні цього року.

Нагадуємо:

24 січня у "Нафтогазі" заявили про можливий зрив опалювального сезону у 30 містах України через борги за газ 37 виробників тепла.

Пізніше 19 із 37 підприємств-боржників сплатили необхідний мінімальний платіж та уникли ризику відключення від газопостачання, але 18 виробників тепла все ще перебувають у зоні ризику.

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