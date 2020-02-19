АМКУ виграв у Верховному суді справу про штраф на 15 мільйонів "Запоріжжяобленерго"

Верховний суд підтримав позицію АМКУ щодо наявності в діях "Запоріжжяобленерго" порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

У Комітеті нагадали, що на ПАТ "Запоріжжяобленерго" наклали штраф на загальну суму 14,9 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Зокрема, АМКУ визнав порушенням законодавства такі дії підприємства:

невиконання в жовтні 2015 року зобов’язання з припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановленого пунктом 4 рішення адміністративної колегії Запорізького обласного територіального відділення від 29.09.2015 № 43-рш;

безпідставну відмову ТОВ "Центр енергетичного моделювання" протягом листопада 2015 - березня 2016 року в погодженні повідомлень на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії, що призвело до припинення в період грудня 2015 – квітня 2016 року надання послуги з передачі місцевими електричними мережами електроенергії.

ПАТ "Запоріжжяобленерго" оскаржило рішення АМКУ про штраф в Госпсуді Києва, рішенням суду від 04.07.2019 у задоволенні позову підприємству було відмовлено.

"Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.10.2019 рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду постановив Рішення Госпсуду міста Києва від 04.07.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.10.2019 залишити без змін, а касаційну скаргу ПАТ "Запоріжжяобленерго" - без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда