Всі розділи
Укр / Рус

АМКУ виграв у Верховному суді справу про штраф на 15 мільйонів "Запоріжжяобленерго"

Середа, 19 лютого 2020, 16:37
 

Верховний суд підтримав позицію АМКУ щодо наявності в діях "Запоріжжяобленерго" порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

У Комітеті нагадали, що на ПАТ "Запоріжжяобленерго" наклали штраф на загальну суму 14,9 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Зокрема, АМКУ визнав порушенням законодавства такі дії підприємства:

  • невиконання в жовтні 2015 року зобов’язання з припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановленого пунктом 4 рішення адміністративної колегії Запорізького обласного територіального відділення від 29.09.2015 № 43-рш;
  • безпідставну відмову ТОВ "Центр енергетичного моделювання" протягом листопада 2015 - березня 2016 року в погодженні повідомлень на заявлений обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії, що призвело до припинення в період грудня 2015 – квітня 2016 року надання послуги з передачі місцевими електричними мережами електроенергії.

ПАТ "Запоріжжяобленерго" оскаржило рішення АМКУ про штраф в Госпсуді Києва, рішенням суду від 04.07.2019 у задоволенні позову підприємству було відмовлено.

"Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.10.2019 рішення суду першої інстанції залишено без змін. 

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду постановив Рішення Госпсуду міста Києва від 04.07.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.10.2019 залишити без змін, а касаційну скаргу ПАТ "Запоріжжяобленерго" - без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АМКУ Запоріжжяобленерго

powered by lun.ua
Матеріали за темою
За рік АМКУ наклав штрафів на 8,7 мільярдів 13 лютого 2020, 16:17
Тролі в тендерах: як з ними боротися 13 лютого 2020, 12:39
АМКУ зобов'язав Мінінфраструктури перерахувати портові збори 7 лютого 2020, 17:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!