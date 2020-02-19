"МАУ" планує в травні запустити рейси до Саудівської Аравії

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) планує запустити рейси до Саудівської Аравії з 24 травня 2020 року.

Про це заявив під час спілкування з журналістами в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" президент "МАУ" Євген Дихне, передає Інтерфакс-Україна.

"У Саудівській Аравії ми вже розпочали процес сертифікації авіакомпанії. Це складний процес, але нам хотілось би пройти всі ці процедури якнайшвидше і в останній день Рамадану запустити перший рейс", - заявив він.

За словами Дихне, в планах компанії розвивати рейси на Африканський континент, а також рейси до Лівану.

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У січні 2020-го у МАУ заявляли, що через вимушений обліт Перської затоки, рейси до Дубаю перебувають під питанням.

В зв’язку з нерентабельністю, з січня 2020 року МАУ припиняє виконувати регулярні рейси між Києвом і Краковом, а з березня 2020 року між Київом і Бангкоком.



Раніше МАУ повідомило, що в зв’язку з нерентабельністю авіакомпанія зупиняє виконання рейсів з аеропорту Бориспіль в Амман, Мінськ та Ригу, перельоти між Києвом та Пекіном також будуть призупинені.