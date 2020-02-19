В Європарламенті критикують футбольні клуби за перельоти на короткі відстані

Депутат Європарламенту від "Зелених" Каріма Деллі розкритикувала футбольні клуби за польоти на короткі відстані, замість використання альтернативних, більш екологічних видів транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Якщо зміна клімату є проблемою для всіх, то це повинно бути так само і для світу футболу", - сказав Деллі.

Деллі, яка очолює Комітет Європарламенту з транспорту, навела приклад футбольного клубу "Ліон" і його переліт до Парижа на гру, яка проходила всього за 400 км від їх домашньої бази.

"Єдині, кого не турбує надзвичайна кліматична ситуація!", - написала вона в Twitter.

За словами Деллі, та ж подорож зайняла б лише дві години на поїзді.

Кілька днів по тому Деллі розкритикувала "Парі Сен-Жермен" за політ в Діжон, який знаходиться всього в півтора годинах їзди від Парижа. Також вона зазначила, що автобус клубу доїхав до Діжона порожнім, щоб зустріти гравців в аеропорту.

Зараз Деллі бореться за те, щоб привнести в футбол ті зміни в транспорті, які, на її думку, необхідні для боротьби зі зміною клімату.

"Оскільки світ стикається з надзвичайною кліматичною ситуацією, політичні, економічні та соціальні суб'єкти повинні робити конкретні дії", - сказала вона.

Вона запропонувала, щоб клуби утримувалися від польотів, коли поїздка займає менше шести годин. "Мова йде не про заборону використання літаків, а про те, щоб обмежити це необхідністю", - пояснила вона.

Європейська правда