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В Європарламенті критикують футбольні клуби за перельоти на короткі відстані

Середа, 19 лютого 2020, 15:36
 

Депутат Європарламенту від "Зелених" Каріма Деллі розкритикувала футбольні клуби за польоти на короткі відстані, замість використання альтернативних, більш екологічних видів транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Якщо зміна клімату є проблемою для всіх, то це повинно бути так само і для світу футболу", - сказав Деллі.

Деллі, яка очолює Комітет Європарламенту з транспорту, навела приклад футбольного клубу "Ліон" і його переліт до Парижа на гру, яка проходила всього за 400 км від їх домашньої бази.

"Єдині, кого не турбує надзвичайна кліматична ситуація!", - написала вона в Twitter.

За словами Деллі, та ж подорож зайняла б лише дві години на поїзді.

Кілька днів по тому Деллі розкритикувала "Парі Сен-Жермен" за політ в Діжон, який знаходиться всього в півтора годинах їзди від Парижа. Також вона зазначила, що автобус клубу доїхав до Діжона порожнім, щоб зустріти гравців в аеропорту.

Зараз Деллі бореться за те, щоб привнести в футбол ті зміни в транспорті, які, на її думку, необхідні для боротьби зі зміною клімату.

"Оскільки світ стикається з надзвичайною кліматичною ситуацією, політичні, економічні та соціальні суб'єкти повинні робити конкретні дії", - сказала вона.

Вона запропонувала, щоб клуби утримувалися від польотів, коли поїздка займає менше шести годин. "Мова йде не про заборону використання літаків, а про те, щоб обмежити це необхідністю", - пояснила вона.

Європейська правда

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ЄС футбол клімат

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