Уряд не буде затримувати конкурс на голову "Укренерго" — Гончарук

Фокус

Прем'єр міністр Олексій Гончарук заявив, що очікує якнайшвидшого завершення конкурсу на голову "Укренерго".

Про це від повідомив під час брифінгу Кабміну.

Він зазначив, що для роботи потрібен постійний менеджер, а зараз в компанії виконуючий обов'язки.

"Уряд не буде робити нічого, щоб уповільнити цей процес. Найближчим часом рішення має бути прийнято", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів і наглядовій раді НЕК "Укренерго" зупинити конкурс на голову цієї компанії, а також призначити нового в. о. керівника.