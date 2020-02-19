Уряд не буде затримувати конкурс на голову "Укренерго" — Гончарук
Середа, 19 лютого 2020, 16:21
Прем'єр міністр Олексій Гончарук заявив, що очікує якнайшвидшого завершення конкурсу на голову "Укренерго".
Про це від повідомив під час брифінгу Кабміну.
Він зазначив, що для роботи потрібен постійний менеджер, а зараз в компанії виконуючий обов'язки.
"Уряд не буде робити нічого, щоб уповільнити цей процес. Найближчим часом рішення має бути прийнято", - додав він.
Нагадаємо:
Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів і наглядовій раді НЕК "Укренерго" зупинити конкурс на голову цієї компанії, а також призначити нового в. о. керівника.
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