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Уряд не буде затримувати конкурс на голову "Укренерго" — Гончарук

Середа, 19 лютого 2020, 16:21
 
Фокус

Прем'єр міністр Олексій Гончарук заявив, що очікує якнайшвидшого завершення конкурсу на голову "Укренерго".

Про це від повідомив під час брифінгу Кабміну.

Він зазначив, що для роботи потрібен постійний менеджер, а зараз в компанії виконуючий обов'язки. 

"Уряд не буде робити нічого, щоб уповільнити цей процес. Найближчим часом рішення має бути прийнято", - додав він. 

Нагадаємо:

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів і наглядовій раді НЕК "Укренерго" зупинити конкурс на голову цієї компанії, а також призначити нового в. о. керівника.

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Укренерго Гончарук

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